Осъдиха журналистката Соня Колтуклиева за укриване на данъци

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 40

Една година условно с 3 години изпитателен срок и 1000 лв. глоба наложи съда на Соня Колтуклиева. Тя беше подсъдима за укриване на данъци.

В предишното си заседание по делото Софийският градски съд прие справка от Националната агенция за приходите, която трябваше да докаже, че Колтуклиева не платила данъци за 90 000 лева, които е взела от банкера беглец Цветан Василев.

През 2017 година основният свидетел по делото и бивш счетоводител на Цветан Василев - Бисер Лазов свидетелства, че лично банкерът е наредил парите да бъдат изплатени на журналистката на ръка.