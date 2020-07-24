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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Осъдиха журналистката Соня Колтуклиева за укриване на данъци

24 юли 2020 20:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 40
Соня Колтуклиева

Една година условно с 3 години изпитателен срок и 1000 лв. глоба наложи съда на Соня Колтуклиева. Тя беше подсъдима за укриване на данъци.

В предишното си заседание по делото Софийският градски съд прие справка от Националната агенция за приходите, която трябваше да докаже, че Колтуклиева не платила данъци за 90 000 лева, които е взела от банкера беглец Цветан Василев.

През 2017 година основният свидетел по делото и бивш счетоводител на Цветан Василев - Бисер Лазов свидетелства, че лично банкерът е наредил парите да бъдат изплатени на журналистката на ръка.

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