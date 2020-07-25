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Сливен. Новини от източника. Последни новини

270 са заразените с коронавирус през последното денонощие, двама от тях в Сливенско

25 юли 2020 08:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 48
Covid-19

270 са новите случаи на Covid-19 у нас при направени 5963 теста. Това сочат данните в единния информационен портал към полунощ.

Починалите носители на болестта за последното денонощие са осем, оздравелите са 221, активни остават 4534 случая.

Най-много нови случаи отново има в София-град - 55. 39 са положителните проби в Пловдив и 26 в Благоевград. В Добрич - 23, Варна - 22, Русе - 15, Пазарджик - 13. В Бургас, Велико Търново и Кърджали по 9, Стара Загора, Габрово и Кюстендил по 8, София област и Ямбол по 7, Перник - 3, Враца, Монтана и Сливен по 2, Смолян, Търговище и Раград по 1.

Снимка: pixabay.com

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