270 са заразените с коронавирус през последното денонощие, двама от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 48 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 48

270 са новите случаи на Covid-19 у нас при направени 5963 теста. Това сочат данните в единния информационен портал към полунощ.

Починалите носители на болестта за последното денонощие са осем, оздравелите са 221, активни остават 4534 случая.

Най-много нови случаи отново има в София-град - 55. 39 са положителните проби в Пловдив и 26 в Благоевград. В Добрич - 23, Варна - 22, Русе - 15, Пазарджик - 13. В Бургас, Велико Търново и Кърджали по 9, Стара Загора, Габрово и Кюстендил по 8, София област и Ямбол по 7, Перник - 3, Враца, Монтана и Сливен по 2, Смолян, Търговище и Раград по 1.