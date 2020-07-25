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Двама са новозаразени в Сливенско, 270 в страната за последното денонощие

25 юли 2020 09:07, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 21 минути, брой четения: 23
Коронавирус

Регистрираните случаи на Covid-19 в България надхвърлиха 10 000 души. С новите 270 от последното денонощие те вече са 10 123, от които активни остават 4534.

Оздравели са 221 души, 669 остават за лечение в болница, 28 от тях в интензивно отделение.

Разпределение на случаите по области:

Благоевград - 26, Бургас - 9, Варна - 22, Велико Търново - 9, Враца - 2, Габрово - 8, Добрич - 23, Кърджали - 9, Кюстендил - 8, Монтана - 2, Пазарджик - 13, Перник - 3, Пловдив - 39, Разград - 1, Русе - 15, Сливен - 2, Смолян - 1, София-област - 7, София-град - 55, Стара Загора - 8, Търговище - 1, Ямбол - 7.

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