Двама са новозаразени в Сливенско, 270 в страната за последното денонощие

Сливен Медия преди 21 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 23

Регистрираните случаи на Covid-19 в България надхвърлиха 10 000 души. С новите 270 от последното денонощие те вече са 10 123, от които активни остават 4534.

Оздравели са 221 души, 669 остават за лечение в болница, 28 от тях в интензивно отделение.

Разпределение на случаите по области:

Благоевград - 26, Бургас - 9, Варна - 22, Велико Търново - 9, Враца - 2, Габрово - 8, Добрич - 23, Кърджали - 9, Кюстендил - 8, Монтана - 2, Пазарджик - 13, Перник - 3, Пловдив - 39, Разград - 1, Русе - 15, Сливен - 2, Смолян - 1, София-област - 7, София-град - 55, Стара Загора - 8, Търговище - 1, Ямбол - 7.