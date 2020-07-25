Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 27.07-02.08.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 29

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 27 юли до 2 август 2020 г.?

Охладено пилешко бутче с част от гърба – 2,49 лв. за кг.

Картофи клас 1 – 2,69 лв. за 5 кг. в мрежа

Краве масло „Deutsche Markenbutter“ – 2,75 лв. за 250 грама

Гръцки черни маслини Супер или Супер Мамут от нашата витрина – 5,89 лв. за кг.

Варено-пушен свински врат – 6,99 лв. за кг.

Шунка тост „Браво“ – 6,99 лв. за кг.

Варено-пушен шпек „Крали Марко“ – 4,59 лв. за 650 грама

Луканка или Сушеница „Народен“ – 2,95 лв. за 180 грама

Сирене от овче мляко „Бояна“ – 9,99 лв. за кг.

Кашкавал от краве мляко „Бояна“ – 12,49 лв. за кг.

Кашкавал от краве мляко „Димитър Маджаров“ по БДС – 14,89 лв. за кг.

Слънчогледово олио „Клас“ – 1,89 лв. за 1 литър

Бира „Ариана“ – 0,77 лв. за кен

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/