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Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 27.07-02.08.2020 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 27 юли до 2 август 2020 г.?
Охладено пилешко бутче с част от гърба – 2,49 лв. за кг.
Картофи клас 1 – 2,69 лв. за 5 кг. в мрежа
Краве масло „Deutsche Markenbutter“ – 2,75 лв. за 250 грама
Гръцки черни маслини Супер или Супер Мамут от нашата витрина – 5,89 лв. за кг.
Варено-пушен свински врат – 6,99 лв. за кг.
Шунка тост „Браво“ – 6,99 лв. за кг.
Варено-пушен шпек „Крали Марко“ – 4,59 лв. за 650 грама
Луканка или Сушеница „Народен“ – 2,95 лв. за 180 грама
Сирене от овче мляко „Бояна“ – 9,99 лв. за кг.
Кашкавал от краве мляко „Бояна“ – 12,49 лв. за кг.
Кашкавал от краве мляко „Димитър Маджаров“ по БДС – 14,89 лв. за кг.
Слънчогледово олио „Клас“ – 1,89 лв. за 1 литър
Бира „Ариана“ – 0,77 лв. за кен
За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков