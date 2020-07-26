Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването на част от кв."Даме Груев"

26 юли 2020 08:39, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 17
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 26.07.2020г.(неделя) от 09.00ч. до отстраняване е прекъснато водоподаването в част от кв.Д.Груев в района на бул."Хаджи Димитър" и бул."Илинденско въстание".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишна


 