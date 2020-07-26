Прекъсване водоподаването на част от кв."Даме Груев"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 17 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 26.07.2020г.(неделя) от 09.00ч. до отстраняване е прекъснато водоподаването в част от кв.Д.Груев в района на бул."Хаджи Димитър" и бул."Илинденско въстание".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.