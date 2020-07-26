За едно денонощие има 189 нови случая с Covid-19, двама от тях са в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 60

189 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие при направени 2161 теста. Това сочат Това сочат данните в единния информационен портал.

Случаите са с 81 случая по-малко от вчера. Общият брой на заразените в страната достигна 10 312 души. Излекуваните са 5306, от които 54 за последните 24 часа.

694 души са приети в болница, а 33 от тях са в интензивни отделения.

Починал е 1 човек, с който общият брой на жертвите в България става 338 души.

Разпределението на новите случаи по области е: София-град - 92, Варна - 16, Благоевград - 15, Пловдив - 8, Габрово и Русе по 7, Добрич - 6, Смолян, Силистра и Пазарджик по 5, Бургас, Кюстендил и София област по 4, Враца, Перник, Сливен и Хасково по 2, Ямбол, Плевен и Монтана по 1.