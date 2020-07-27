Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Цитат на деня: Атанас Буров

27 юли 2020 07:30, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 26 минути, брой четения: 20
Атанас Буров

Българският парламент не е сбор от мъдреци, на най-големите умове на България, а сборище на най-болните амбиции, на най злощастните и зловредни хора, влюбени само в себе си, в кесиите си, в славата си, но не и в България.

« предишнаследваща »


 