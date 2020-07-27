Цитат на деня: Атанас Буров

Сливен Медия преди 26 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 20

Българският парламент не е сбор от мъдреци, на най-големите умове на България, а сборище на най-болните амбиции, на най злощастните и зловредни хора, влюбени само в себе си, в кесиите си, в славата си, но не и в България.