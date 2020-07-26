Товарен влак дерайлира на гара Калояновец

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 33

Товарен влак дерайлира на ЖП гара Калояновец. Това съобщава NOVA. Движението в района е спряно.

При инцидента е скъсана контактна мрежа. Дерайлирали са последните два вагона на влака.

Към момента няма информация за пострадали.

От БДЖ съобщават, че поради инцидент с лек автомобил и товарен влак между гарите Свобода и Чирпан се отменят следните влакове.:

Пътническият влак № 80103 Пловдив-Ямбол в участъка Чирпан -Свобода и пътническият влак № 80100 Ямбол-Пловдив в участъка Свобода-Чирпан.

Пътниците от отменените участъци ще бъдат превозени с автобуси.