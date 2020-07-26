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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ТИР удари лек автомобил край Разлог, водачът на автомобила загина

26 юли 2020 14:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52
Полицейски автомобил

54-годишен мъж, водач на лек автомобил, загина след катастрофа на пътя Разлог - Якоруда, предаде БГНЕС.

Пътният инцидент станал в 18:50 ч. снощи в района на с. Краище.

Ремаркето на товарен автомобил поднесъл на завой, навлязъл в насрещната лента и ударил лек автомобил „Рено“.

На път за болницата в Разлог пострадалият от с. Юруково е починал. Тялото му е транспортирано за аутопсия от съдебен лекар в МБАЛ - Благоевград.

След инцидента водачът на товарния автомобил е продължил пътя си, но по-късно е задържан от полицията.

Източник: БНР
Снимка: pixabay.com

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