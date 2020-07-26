ТИР удари лек автомобил край Разлог, водачът на автомобила загина

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 52

54-годишен мъж, водач на лек автомобил, загина след катастрофа на пътя Разлог - Якоруда, предаде БГНЕС.

Пътният инцидент станал в 18:50 ч. снощи в района на с. Краище.

Ремаркето на товарен автомобил поднесъл на завой, навлязъл в насрещната лента и ударил лек автомобил „Рено“.

На път за болницата в Разлог пострадалият от с. Юруково е починал. Тялото му е транспортирано за аутопсия от съдебен лекар в МБАЛ - Благоевград.

След инцидента водачът на товарния автомобил е продължил пътя си, но по-късно е задържан от полицията.