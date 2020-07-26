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Кола се запали на автомагистрала „Тракия“ край Сливен

26 юли 2020 16:55, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 17 минути, брой четения: 24
Кола се запали на „Тракия“

Кола се е запалила на АМ „Тракия“ край Сливен.

Пламнала е в движение, полицията отбива трафика.

Няма пострадали. Инцидентът предизвика километрична тапа.

От полицията обясниха, че движението вече е пуснато, но шофьори сигнализират, че колоната става все по-голяма.

Снимки

Кола се запали на „Тракия“ Кола се запали на „Тракия“
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