Кола се запали на автомагистрала „Тракия“ край Сливен

Сливен Медия преди 17 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 24

Кола се е запалила на АМ „Тракия“ край Сливен.

Пламнала е в движение, полицията отбива трафика.

Няма пострадали. Инцидентът предизвика километрична тапа.

От полицията обясниха, че движението вече е пуснато, но шофьори сигнализират, че колоната става все по-голяма.

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