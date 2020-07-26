Две деца се удавиха днес на българското черноморие

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

15-годишно момче се е удавило на неохраняем плаж в кв. "Крайморие". Около 14:00 ч. е получено съобщение за инцидент в неохраняемата зона на плаж Крайморие, в района на третия залив от централния плаж. Сигнализирани са спасителите, Морска администрация и Гранична полиция и след 40 мин. тялото на детето е извадено. Момчето е от с. Дебелт, било е със семейството си на плажа, във водата е влязло заедно с още едно момче. Трябвало е след 2 дни да навърши 15 години.

Второто удавено дете по Южното Черноморие днес е 9-годишно. Инцидентът е станал до охраняем плаж до хотел "Регата" в Поморие. Загиналото дете е от Търговище. То е било на плаж с баба си, дядо си и 7-годишната си сестра.