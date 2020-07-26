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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Две деца се удавиха днес на българското черноморие

26 юли 2020 20:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38
Черно море

15-годишно момче се е удавило на неохраняем плаж в кв. "Крайморие". Около 14:00 ч. е получено съобщение за инцидент в неохраняемата зона на плаж Крайморие, в района на третия залив от централния плаж. Сигнализирани са спасителите, Морска администрация и Гранична полиция и след 40 мин. тялото на детето е извадено. Момчето е от с. Дебелт, било е със семейството си на плажа, във водата е влязло заедно с още едно момче. Трябвало е след 2 дни да навърши 15 години.

Второто удавено дете по Южното Черноморие днес е 9-годишно. Инцидентът е станал до охраняем плаж до хотел "Регата" в Поморие. Загиналото дете е от Търговище. То е било на плаж с баба си, дядо си и 7-годишната си сестра.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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