Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

115 нови случая на коронавирус за денонощие у нас, в Сливен няма заразени

27 юли 2020 07:40, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 46 минути, брой четения: 56
Коронавирус

15 нови случая на заразени с COVID-19 през последното денонощие при направени над 3500 проби.

Това показват данните на Единния информационен портал.

Така общият брой на положителните случаи в страната от началото на епидемията надмина 10 400 души. От тях активните случаи са 4 732.

Разпределението на случаите по области е: Благоевград – 20; Бургас – 5; Варна – 13; Габрово – 8; Добрич – 4; Кърджали – 1; Кюстендил – 1; Пазарджик – 4; Перник – 1; Пловдив – 23; Русе – 2; Смолян – 2; София област – 4; София (град) – 23; Стара Загора – 1; Хасково – 1; Шумен - 2.

В болница остават 682 пациенти, 34 от тях - в тежко състояние. Расте и броят на излекуваните - с 49 повече за последните 24 часа.

Починалите се увеличават с двама - общо 340 са жертвите на болестта у нас.

« предишнаследваща »


 