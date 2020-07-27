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Сливен. Новини от източника. Последни новини
115 нови случая на коронавирус за денонощие у нас, в Сливен няма заразени
15 нови случая на заразени с COVID-19 през последното денонощие при направени над 3500 проби.
Това показват данните на Единния информационен портал.
Така общият брой на положителните случаи в страната от началото на епидемията надмина 10 400 души. От тях активните случаи са 4 732.
Разпределението на случаите по области е: Благоевград – 20; Бургас – 5; Варна – 13; Габрово – 8; Добрич – 4; Кърджали – 1; Кюстендил – 1; Пазарджик – 4; Перник – 1; Пловдив – 23; Русе – 2; Смолян – 2; София област – 4; София (град) – 23; Стара Загора – 1; Хасково – 1; Шумен - 2.
В болница остават 682 пациенти, 34 от тях - в тежко състояние. Расте и броят на излекуваните - с 49 повече за последните 24 часа.
Починалите се увеличават с двама - общо 340 са жертвите на болестта у нас.