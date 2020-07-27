Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Мъж беше прегазен с кола и бит с метални тръби от група хора в Ямбол

27 юли 2020 08:14, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 12 минути, брой четения: 15
Мъж беше прегазен с кола и бит с метални тръби от група хора в Ямбол

38-годишен мъж, боксьор от Ямбол, бе жестоко нападнат преди дни от няколко души. Той е бил премазан с микробус, бит с метални тръби и накрая намушкан в гърба. Нападателите са от ромска фамилия, с която мъжът от години е бил в конфликт.

Днес ямболският районен съд ще гледа мярката за неотклонение на четирима от задържаните нападатели.

Пострадалият към този момент е стабилизиран, но е с опасност за живота в болницата в Стара Загора.

Нова тв

« предишна


 