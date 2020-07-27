Мъж беше прегазен с кола и бит с метални тръби от група хора в Ямбол

Сливен Медия преди 12 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 15

38-годишен мъж, боксьор от Ямбол, бе жестоко нападнат преди дни от няколко души. Той е бил премазан с микробус, бит с метални тръби и накрая намушкан в гърба. Нападателите са от ромска фамилия, с която мъжът от години е бил в конфликт.

Днес ямболският районен съд ще гледа мярката за неотклонение на четирима от задържаните нападатели.

Пострадалият към този момент е стабилизиран, но е с опасност за живота в болницата в Стара Загора.