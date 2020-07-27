Нарушено водоподаване в част кв. "Даме Груев" поради авария

Сливен Медия преди 16 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 27.07.2020г. (понеделник) от 09:30ч до 12:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. „Даме Груев„ в района на блокове 23 и 24.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.