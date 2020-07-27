Правителството обявява нови финансови и социално-икономически мерки

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Днес се очаква правителството да обяви новите финансови и социално-икономически мерки за справяне с последиците от коронавируса.

Заявката беше дадена миналата седмица от премиера Бойко Борисов. Тогава той заяви, че през почивните дни ще се работи по програма за излизане от очакваната криза.