Младежи на 18 и 17 години от Сливен катастрофираха с откраднат мотоциклет

Сливен Медия преди 46 минути, брой четения: 45 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 45

Младежи на 18 и 17 години катастрофират с откраднат мотоциклет, след като правят опит да избегнат полицейска проверка. На 25 юли, около 20,00 часа, при специализирана операция за контрол на двуколесни превозни средства, в кв. „Ново село“ в град Сливен, малко след хотел „Мечта“, мотоциклет „Ямаха Маджести“ не спира на подаден сигнал със стоп палка, увеличава скоростта и след няколко метра се обръща.

Пристигналите на място полицейски служители оказват първа помощ на пострадалия водач- момче на 17 години и на неговия спътник- момче на 18 години и двамата от град Сливен. Те са се движили без защитни каски, водачът е неправоспособен, а мотоциклетът е обект на кражба. Двамата са откарани в МБАЛ-Сливен и оставени за лечение. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство.