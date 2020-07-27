Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Младежи на 18 и 17 години от Сливен катастрофираха с откраднат мотоциклет

27 юли 2020 10:30, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 46 минути, брой четения: 45
мотоциклет

Младежи на 18 и 17 години катастрофират с откраднат мотоциклет, след като правят опит да избегнат полицейска проверка. На 25 юли, около 20,00 часа, при специализирана операция за контрол на двуколесни превозни средства, в кв. „Ново село“ в град Сливен, малко след хотел „Мечта“, мотоциклет „Ямаха Маджести“ не спира на подаден сигнал със стоп палка, увеличава скоростта и след няколко метра се обръща.

Пристигналите на място полицейски служители оказват първа помощ на пострадалия водач- момче на 17 години и на неговия спътник- момче на 18 години и двамата от град Сливен. Те са се движили без защитни каски, водачът е неправоспособен, а мотоциклетът е обект на кражба. Двамата са откарани в МБАЛ-Сливен и оставени за лечение. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство.

« предишнаследваща »


 