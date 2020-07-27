Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Младежи на 18 и 17 години от Сливен катастрофираха с откраднат мотоциклет
Младежи на 18 и 17 години катастрофират с откраднат мотоциклет, след като правят опит да избегнат полицейска проверка. На 25 юли, около 20,00 часа, при специализирана операция за контрол на двуколесни превозни средства, в кв. „Ново село“ в град Сливен, малко след хотел „Мечта“, мотоциклет „Ямаха Маджести“ не спира на подаден сигнал със стоп палка, увеличава скоростта и след няколко метра се обръща.
Пристигналите на място полицейски служители оказват първа помощ на пострадалия водач- момче на 17 години и на неговия спътник- момче на 18 години и двамата от град Сливен. Те са се движили без защитни каски, водачът е неправоспособен, а мотоциклетът е обект на кражба. Двамата са откарани в МБАЛ-Сливен и оставени за лечение. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство.