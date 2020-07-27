Един починал и един пострадал при катастрофа край село Чинтулово

Сливен Медия преди 42 минути, брой четения: 46 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 46

На 25 юли, в 12,18 часа, по тел. 112 е получен сигнал за възникнало пътно произшествие в района на км. 31, на пътя Сливен -с. Чинтулово.

Произшествието е станало между автомобил "Фолксваген Голф", управлява от водач на 33 години от село Чинтулово, и лек автомобил "Сеат Ибиза", управляван от жена на 68 години от град Сливен, който е излизал от черен път. При произшествието е причинена смъртта на 68-годишната жена.

Пострадал е мъж на 73 години, пътник в автомобила, който е настанен за лечение в МБАЛ-Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.