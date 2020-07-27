Задържаха 38-годишен от Сливен, прокарал в обръщение две фалшифи банкноти от 50 лева

Сливен Медия преди 39 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 24

В РУ-Сливен е образувано досъдебно производство за престъпление против парично - кредитната система. На 27 юли, за времето от 03,30 до 04,30 часа, в казино в град Сливен са прокарани в обръщение две фалшиви банкноти с номинал 50 лева. След предприетите незабавни издирвателни действия е задържан 38-годишният П.С. от град Сливен.

Мъжът е направил самопризнания. Задържан е за 24 часа.