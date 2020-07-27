Влак блъсна 13-годишно момче от село Сборище

Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 34

На 26 юли, в 20,45 часа, на ЖП-линия София-Бургас, на около 3 км. източно от ЖП гара Твърдица, влакова композиция, движеща се по направление гр.Карлово-гр.Бургас, блъска момче на 13 години от село Сборище, което се е намирало на жп линията.

По случая е образувано досъдебно производство