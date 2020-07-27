Криминална хроника Ямбол - 27.07.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 34

Информационен бюлетин 27.07.2020 г.

На 26 юли около 03.30 ч. на ул. „П. Момчилов“ в село Роза е настъпил пътен инцидент, при който мотофреза „КТN“, с прекачено ремарке, управлявана от 30-годишен мъж се е преобърнала на платното за движение. При инцидента е пострадал 32-годишен мъж, возещ се в ремаркето. Той е транспортиран в МБАЛ - Ямбол, с фрактура на десен крак, без опасност за живота. При пробата на водача за употреба на алкохол техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. По случая в РУ Тунджа е образувано досъдебно производство.