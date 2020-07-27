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Криминална хроника Ямбол - 27.07.2020 г.

27 юли 2020 10:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 34
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 27.07.2020 г.

 

На 26 юли около 03.30 ч. на ул. „П. Момчилов“ в село Роза е настъпил пътен инцидент, при който мотофреза „КТN“, с прекачено ремарке, управлявана от 30-годишен мъж се е преобърнала на платното за движение. При инцидента е пострадал 32-годишен мъж, возещ се в ремаркето. Той е транспортиран в МБАЛ - Ямбол, с фрактура на десен крак, без опасност за живота. При пробата на водача за употреба на алкохол техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. По случая в РУ Тунджа е образувано досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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