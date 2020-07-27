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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъснато е водоподаването в селата Скобелево и Новачево поради авария

27 юли 2020 11:00, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 17 минути, брой четения: 5
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на ремонтна дейност по преместване на водопровод на 27.07.2020г.(понеделник) от 10.30 ч. до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на село Скобелево.

Поради авариен ремонт до 15.30ч. без вода остава и село Новачево.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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