Прекъснато е водоподаването в селата Скобелево и Новачево поради авария

Сливен Медия преди 17 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 5

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на ремонтна дейност по преместване на водопровод на 27.07.2020г.(понеделник) от 10.30 ч. до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на село Скобелево.

Поради авариен ремонт до 15.30ч. без вода остава и село Новачево.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.