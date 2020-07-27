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Актуални обучения месец август 2020 година

27 юли 2020 12:00, Жулиета Николова (РЦИР)
Излъчване: РЦИР преди около 1 час, брой четения: 52
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Актуални обучения в РЦИР през месец август 2020 година:

-Фризьорство

-Маникюр-педикюр;

-Козметика;

-Класически и лечебен масаж;

-Грим;

-Компютърна грамотност;

-Микроблейдинг;

-Миглопластика.

 

За повече информация:

Адрес: ул. „Димитър Пехливанов” 3-А

Тел:0887811025;0878577981

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