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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Туристи от пет страни влизат у нас само срещу отрицателен PCR тест

27 юли 2020 13:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26
Брифинг на Министерски съвет

"По молба на туристическия бранш, ще бъдат допускани на територията на страната ни туристи от Молдова, Сърбия, Кувейт, Израел и Северна Македония.

Те ще трябва да предоставят направен 72 часа преди пристигането си тук PCR тест".

Това каза председателят на НФСБ Валери Сименов на брифинг в Министерски съвет.

"Това ще бъде много сериозна помощ за нашите хотелиери, които в момента имат нужда от чужденци и от запълване на капацитета си”, каза още той.

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