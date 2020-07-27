Туристи от пет страни влизат у нас само срещу отрицателен PCR тест

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

"По молба на туристическия бранш, ще бъдат допускани на територията на страната ни туристи от Молдова, Сърбия, Кувейт, Израел и Северна Македония.

Те ще трябва да предоставят направен 72 часа преди пристигането си тук PCR тест".

Това каза председателят на НФСБ Валери Сименов на брифинг в Министерски съвет.

"Това ще бъде много сериозна помощ за нашите хотелиери, които в момента имат нужда от чужденци и от запълване на капацитета си”, каза още той.