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Сливен. Новини от източника. Последни новини

МВР разпространи кадри от блокираните кръстовища в София снощи

27 юли 2020 14:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 28
Протест в София

МВР разпространи кадри от блокираните кръстовища при вчерашните антиправителствени протести.

На кадрите се виждат и мъжете, които са се качили на орлите на Орлов мост.

От кадрите се вижда, че малобройни групи, предимно младежи, блокират кръстовища, а тийнейджъри сядат на линиите на трамвая, за да блокират движението му.

Източник: БГНЕС

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