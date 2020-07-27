МВР разпространи кадри от блокираните кръстовища в София снощи

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 28

МВР разпространи кадри от блокираните кръстовища при вчерашните антиправителствени протести.

На кадрите се виждат и мъжете, които са се качили на орлите на Орлов мост.

От кадрите се вижда, че малобройни групи, предимно младежи, блокират кръстовища, а тийнейджъри сядат на линиите на трамвая, за да блокират движението му.