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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции става зам.-министър на икономиката

27 юли 2020 17:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 28
Стамен Янев

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов на длъжността заместник-министър на икономиката е назначен Стамен Янев, предаде БГНЕС.

Стамен Янев е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

От януари 2015 година до настоящия момент е заемал позицията изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции.

Преди това като адвокат се занимава с търговско и дружествено право, правен режим на чуждестранните инвестиции и др.

Източник: БНР
Снимка: investbg.government.bg

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