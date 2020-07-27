Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции става зам.-министър на икономиката

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 28

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов на длъжността заместник-министър на икономиката е назначен Стамен Янев, предаде БГНЕС.

Стамен Янев е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

От януари 2015 година до настоящия момент е заемал позицията изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции.

Преди това като адвокат се занимава с търговско и дружествено право, правен режим на чуждестранните инвестиции и др.