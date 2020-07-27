Прегазеното от влак дете до Твърдица било с намален слух

Сливен Медия преди 22 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 19

13-годишното момче, прегазено от влак близо до гара Твърдица, е имало здравословен проблем и било с намален слух. То най-вероятно не е чуло приближаването на железницата.

По случая е образувано досъдебно производство. Назначена е и аутопсия. Още не е потвърдена версията, че машинистът на влака не е разбрал за инцидента.

На 26 юли в 20,45 часа на жп линията София-Бургас, на около 3 км източно от жп гара Твърдица, влакова композиция, движеща се по направление Карлово-Бургас е блъснала момчето. То е от село Сборище и се е намирало на жп линията.