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Сливен. Новини от източника. Последни новини

194 са заразените с коронавирус в България през последните 24 часа, 7 от тях в Сливенско

28 юли 2020 08:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 64
Коронавирус

Още 194 са заразени с коронавирус у нас през последното денонощие от направените 3832 PCR тестове, трима от тях са в Русе.

Общият брой на инфектираните е 10 621 случая, 4689 от тях са активни. Това показват данните в Единния информационен портал.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е: Благоевград – 19; Бургас – 6; Варна – 25; Велико Търново – 3, Враца – 4, Габрово – 5; Добрич – 5; Кърджали – 2; Кюстендил – 5; Пазарджик – 7; Перник – 3; Плевен – 3, Пловдив – 16; Разград – 2, Русе – 3; Сливен – 7; Смолян – 1; София област – 7; София град – 60; Стара Загора – 3; Хасково – 5; Ямбол – 3.

230 са излекуваните от COVID-19 за последните 24 часа, общо 5585 са оздравелите.

686 пациенти са в болница, 39 от тях в интензивни отделения. Починали са още 7 души.

Снимка: pixabay.com

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