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Цитат на деня: Ален Делон

28 юли 2020 08:13, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 37 минути, брой четения: 28
Ален Делон

Ще си отида от този свят без да ми е мъчно за него..Всичко съм видял, всичко съм изпитал. Но най вече не харесвам сегашната епоха..Всичко вече е фалш, всичко е подменено. Няма уважение към дадената дума. Важни са само парите. По цял ден чуваме за престъпления. Знам, че ще напусна този свят, без да ми е мъчно за него!

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