Цитат на деня: Ален Делон

Сливен Медия преди 37 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 28

Ще си отида от този свят без да ми е мъчно за него..Всичко съм видял, всичко съм изпитал. Но най вече не харесвам сегашната епоха..Всичко вече е фалш, всичко е подменено. Няма уважение към дадената дума. Важни са само парите. По цял ден чуваме за престъпления. Знам, че ще напусна този свят, без да ми е мъчно за него!