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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 28.07.2020
No. Дата Длъжност Образование
563 29.6.2020 строител жилища средно
567 1.7.2020 ресторантски работник/готвач за бързо хранене средно
568 1.7.2020 салонен управител средно
569 1.7.2020 салонен управител средно
570 1.7.2020 ресторантски работник/готвач за бързо хранене средно
571 1.7.2020 заварчик средно
572 1.7.2020 техник-механик съобщителна и свързочна техника средно
573 1.7.2020 заварчик средно
575 1.7.2020 манипулант промишлеността основно
581 2.7.2020 общ работник средно
582 2.7.2020 продавач-консултант средно
587 3.7.2020 готвач средно
588 3.7.2020 помощник - готвач средно
2244 6.7.2020 машинен оператор дървообработване средно
2245 6.7.2020 водач, мотокар средно+ документ за правоспособност
2247 6.7.2020 техник-механик средно,теническо
2248 6.7.2020 общ работник средно
2250 7.7.2020 монтажник метални конструкции средно
2253 7.7.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно
2255 7.7.2020 техник механик мотокори средно
2264 8.7.2020 шлайфист средно
2265 8.7.2020 шпфьор товарен автомобил средно
2266 8.7.2020 обслужващ магазин средно
2276 9.7.2020 хигиенист производствени помещения средно,основно
2277 9.7.2020 общ работник-цех прахово боядисванве основно
2278 9.7.2020 оператор машини средно,техническо
2300 13.7.2020 монтажник кабели основно
2301 13.7.2020 специалист ТРЗ средно,висше
2322 15.7.2020 моделиер мебели висше
2323 15.7.2020 машинен оператор мебели средно,техническо
2339 20.7.2020 общ работник склад средно
2349 22.7.2020 общ работник основно
2354 24.7.2020 учител ДГ висше
2355 24.7.2020 лекар висше
2359 27.7.2020 учител ЦДО висше
2360 27.7.2020 учител БЕЛ в ПЕ висше
2361 27.7.2020 учител ФВС висше
2362 27.7.2020 учител БЕЛ висше