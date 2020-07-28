Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 4 сигнала за произшествия през изминалото денонощие

Туида Нюз преди 37 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 28

Гасени са пожари, възникнали в сухи треви и отпадъци, в село Жеравна и сливенските квартали „Д.Дачев“ и „Надежда“. Произшествията са ликвидирани, без да причинят преки материални щети.