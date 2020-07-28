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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 4 сигнала за произшествия през изминалото денонощие

28 юли 2020 09:31, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 37 минути, брой четения: 28
pixabay.com

Гасени са пожари, възникнали в сухи треви и отпадъци, в село Жеравна и сливенските квартали „Д.Дачев“ и „Надежда“. Произшествията са ликвидирани, без да причинят преки материални щети.

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