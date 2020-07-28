Нарушено водоподаване в село Калояново поради авария

Сливен Медия преди 22 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 11

Днес 28.07 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в село Калояново до 16.30ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.