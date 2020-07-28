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Нарушено водоподаване в село Калояново поради авария

28 юли 2020 09:59, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 22 минути, брой четения: 11
ВиК

Днес 28.07 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в село Калояново до 16.30ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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