Прекъсване на водоподаването в с.Скобелево

ВиК-Сливен преди 31 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 36

Днес 28.07 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Скобелево до 16.30ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.