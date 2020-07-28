380 000 чужденци са посетили България през юни - спад със 75% спрямо м.г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 38

Чужденците, посетили България през юни, са били с над 75 процента по-малко спрямо същия месец на миналата година. У нас са влезли 380 хиляди чужди граждани, като две трети от тях са преминали транзитно, обяви НСИ. Брят на българските граждани, пътували в чужбина през юни, е бил с 60 процента по-малък спрямо година по-рано.

В края на май и през юни отпаднаха част от ограниченията за пътуване зад граница и влизане в страната ни, въведени заради кризата от Ковид-19.