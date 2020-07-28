Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

380 000 чужденци са посетили България през юни - спад със 75% спрямо м.г.

28 юли 2020 15:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 38
Република България

Чужденците, посетили България през юни, са били с над 75 процента по-малко спрямо същия месец на миналата година. У нас са влезли 380 хиляди чужди граждани, като две трети от тях са преминали транзитно, обяви НСИ. Брят на българските граждани, пътували в чужбина през юни, е бил с 60 процента по-малък спрямо година по-рано.

В края на май и през юни отпаднаха част от ограниченията за пътуване зад граница и влизане в страната ни, въведени заради кризата от Ковид-19.

Източник: БНР
Снимка: dnevnik.bg

« предишнаследваща »


 