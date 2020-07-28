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Татяна Кристи: Корнелия Нинова сама платила $240 хил. за обучeнието на сина си в САЩ
Живеещата в САЩ журналистка Татяна Кристи опроверга твърденията, че синът на Корнелия Нинова е учил в авторитетния американски университет Бъркли със стипендия. Във Фейсбук тя публикува комуникацията си с директор в учебното заведение, според което университетът не отпуска стипендии за чужденци.
„Джанет Гилмор – Директорът по Стратегически комуникации, ми потвърди с имейл, това, което вече знаех. Водачката ви е плащала на синчето си по $30 000 такси за обучение плюс още толкова за издръжка (поне толкова). Т.е. както казах и преди – около $60000 на година, умножено по 4 = $240000!”, пише Кристи.
„След публикуването на отвореното ми писмо до Корнелия Нинова (която още не ми е отговорила, м/у впрочем) ме нападнаха стада от тролове на БСП, оправдавайки клетия си вожд, че е пратила сина си да учи в Америка, защото „бил много умен и американците са му платили обучението“. Тази лъжа се разнася из бг медиите вече години наред. Детето може и да умно, но обучението му е плащал не университетът! А аз като един много досаден разследващ журналист, който има захапка на булдог – се свързах с университета да питам, защото знам, че Бъркли НЕ ДАВА пари на чужденци!“, уточнява тя.
„Та да се върнем на вашите пенсии от 200 лв. и на знамената със сърп и чук…“, обръща се Кристи към гласоподавателите на БСП.
Бг войс