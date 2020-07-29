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250 са заразените с коронавирус през последните 24 часа, 5 от тях в Сливенско

29 юли 2020 07:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 75
Covid-19

250 са новите случаи на COVID-19 при направени 5 303 PCR теста. Регистрираните с коронавирус в страната вече са 10 871. Това показват данните в Националната информационна система.

Разпределение по области: Благоевград – 22; Бургас – 8; Варна – 21; Велико Търново – 9; Габрово – 9; Добрич – 18; Кърджали – 1; Кюстендил – 9; Пазарджик – 9; Перник – 9; Плевен – 5;Пловдив – 2; Разград – 3; Русе – 5; Силистра – 5; Сливен – 5; Смолян – 3; София област – 13; София град – 55; Стара Загора – 11; Хасково – 3; Шумен – 1; Ямбол – 2.

4 750 са активните случаи. 699 души се лекуват в болници, 40 от тях в интензивни отделения.

Излекуваните вече са 5 766, 181 от тях през последното денонощие.

Починали са още 8 души, с тях общият брой на жертвите на вируса е 355.

Снимка: pixabay.com

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