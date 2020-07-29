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Напрежение между протестиращи и шофьор на снощния протест в София

29 юли 2020 07:59, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 33
Протест

Напрежение между протестиращи и шофьор беляза 20-я ден на антиправителствените демонстрации. След 22.00 ч. на кръстовището пред Софийския университет джип се опита да премине по лентата, която не беше под блокада. Така обаче удари леко един от демонстрантите и останалите го обградиха.

Пострадалият беше откаран за преглед в болница и по-късно освободен.

На шофьора бяха взети проби за алкохол и наркотици. И двете са отрицателни, съобщиха от МВР.

След разговор шофьорът и пострадалият се разбраха, че нямат претенции един към друг.

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