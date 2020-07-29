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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Горещо с температури до 36 градуса в сряда

29 юли 2020 08:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50
Времето за 29.07.2020 г.

Днес ще е слънчево със слаб вятър, предимно от изток. Горещо време с максимални температури между 31° и 36°, съобщават от НИМХ.

Атмосферното налягане е и ще се задържи малко по-високо от средното за месеца.

Над планините ще бъде слънчево със слаб вятър от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 26°, на 2000 метра - около 17°.

Над Черноморието ще е слънчево, с бризов вятър. Максимални температури на въздуха: 31°-33°. Температурата на морската вода е 27°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В Сливен ще бъде слънчево и горещо с минимална температура 21° и максимална 35°.

Снимка: pixabay.com

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