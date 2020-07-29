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Сливен. Новини от източника. Последни новини

РИМ - Сливен организира поредна тематична работилница за деца

29 юли 2020 08:48, Мария Павлова (РИМ Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 24 минути, брой четения: 17
работилница традиции

На 5-ти август (сряда) Регионален исторически музей - Сливен планира тематична работилница "В света на традицията" за деца на възраст от 8 до 12 години. Заниманията ще се проведат на открито в двора на къща-музей "Сливенски бит", където участниците ще се запознаят с традициите и обичаите в нашия град при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

Максимален брой на децата: 10

Времетраене: от 9:00 до 12:00 ч.

За записване и допълнителна информация: г-жа Миглена Маринова

тел. 0879 991 208

 

Очакваме Ви!

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