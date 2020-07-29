Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 29.07.2020 г.

29 юли 2020 09:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 29.07.2020 г.

 

В РУ-Тунджа е образувано досъдебно производство за увреждане на автомобил. Вчера към 15:40 ч. на ул. „Георги Дражев“ в село Веселиново, чрез удар с циментов блок са нанесени уреждания на лек автомобил „Дачия Докер“, собственост на куриерска фирма. Извършен оглед на местопроизшествието. Работата по случая продължава.

Ямболски полицаи установиха водач, седнал зад волана след употреба на алкохол. Вчера около 09:15 часа на ул. „Крали Марко“ е извършена праверка на лек автомобил, управляван от 27-годишна жена. При тестването на водача за употреба на алкохол, техническото следство отчело стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължавав рамките на образуваното досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

« предишнаследваща »


 