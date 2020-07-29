Криминална хроника Ямбол - 29.07.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Информационен бюлетин 29.07.2020 г.

В РУ-Тунджа е образувано досъдебно производство за увреждане на автомобил. Вчера към 15:40 ч. на ул. „Георги Дражев“ в село Веселиново, чрез удар с циментов блок са нанесени уреждания на лек автомобил „Дачия Докер“, собственост на куриерска фирма. Извършен оглед на местопроизшествието. Работата по случая продължава.

Ямболски полицаи установиха водач, седнал зад волана след употреба на алкохол. Вчера около 09:15 часа на ул. „Крали Марко“ е извършена праверка на лек автомобил, управляван от 27-годишна жена. При тестването на водача за употреба на алкохол, техническото следство отчело стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължавав рамките на образуваното досъдебно производство.