Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 29.07.2020 г.

29 юли 2020 10:16, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 15 минути, брой четения: 12
ОДМВР-Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 28.07.2020 г. до 06,00 часа на 29.07.2020 г.

 

ОДМВР-Сливен оказва пълно съдействие на институциите за спазване на въведените противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19. През изминалото денонощие са извършени 38 проверки за спазване на карантина на територията на областта. При направените проверки е установен 1 случай на нарушаване на карантина в РУ-Твърдица.

« предишнаследваща »


 