Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 29.07.2020 г.

Туида Нюз преди 15 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 12

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 28.07.2020 г. до 06,00 часа на 29.07.2020 г.

ОДМВР-Сливен оказва пълно съдействие на институциите за спазване на въведените противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19. През изминалото денонощие са извършени 38 проверки за спазване на карантина на територията на областта. При направените проверки е установен 1 случай на нарушаване на карантина в РУ-Твърдица.