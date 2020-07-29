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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в част кв. "Даме Груев" поради авария

29 юли 2020 11:52, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 23 минути, брой четения: 14
ВиК

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 29.07.2020г. (сряда) до 13.00 часа е прекъснато водоподаването на част от кв. "Д.Груев" в района от 1 до 11 блок.

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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