Хванаха 52-годишен водач от Сливен с 3,22 промила алкохол

Сливен Медия преди 13 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 9

Водач с алкохол 3,22 промила е установен от полицейски служители в град Сливен. Днес около 11,20 часа на ул. „Добри Димитров” екип на Пътна полиция спира за проверка лек автомобил „Фолксваген Голф” със съмнително поведение.

Водачът е мъж на 52 години от град Сливен. При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба- 3,22 промила. Мъжът е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.