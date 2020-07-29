Дете на 2 години е с коронавирус в Ямболско

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Дете на 2 години е сред новозаразените с коронавирус в Ямболска област, съобщиха от РЗИ.

То е братче на един от заразените футболисти от младежкия футболен отбор в Ямбол, в който има 13 заразени момчета заедно с треньора. През изминалото денонощие има още една положителна проба на жена на 44 г. от ямболското село Стара река.

Общият брой на диагностицираните в коронавирус в Ямболска област е 245. От тях 7 са хоспитализирани, 38 са на домашно лечение, 181 са излекувани, починалите остават 19. Под карантина са 115 души.