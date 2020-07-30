284 нови случая COVID-19 с страната, 4 са в Сливен

Сливен Медия преди 24 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 21

284 нови случая на коронавирус са диагностицирани за последните 24 часа, като направените PCR теста са 6395, отчита Националната информационна система.

Така заболелите стават общо 11 155, а активните случаи са 4816.

Излекуваните от вируса са 5971, 205 за денонощието.

722 души са в болница, като в интензивни отделения са настанени 37 човека.

Най-много заразени има в София, Благоевград и Русе.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград - 38; Бургас - 7; Варна - 21; Велико Търново - 3; Видин - 3; Враца - 1; Габрово - 8; Добрич - 29; Кърджали - 7; Кюстендил - 13; Монтана - 1; Пазарджик - 2; Перник - 3; Пловдив - 24; Русе - 33; Сливен - 4; Смолян - 2; София област - 3; София (град) - 73; Стара Загора - 3; Търговище - 3; Хасково - 2; Шумен - 1.

Хората под карантина към момента са 9 741.

13 души са починали през последното денонощие, като общия брой на смъртните случаи е 368.