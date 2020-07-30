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Пореден опит на певицата ЛиЛана да напусне ареста

30 юли 2020 08:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 64
ЛиЛана

Пореден опит на певицата Лиляна Деянова - ЛиЛана, да напусне ареста. Спецсъдът трябва да чуе днес заключението на съдебните медици за нейното здраве.

Във вторник лекарят, изготвил документа, не се яви и заседанието беше отложено. Магистратите искат да чуят мнението му дали условията в килията са подходящи за ЛиЛана.

Певицата е обвинена за източване на еврофондове. Заедно с нея пред Темида трябва да се изправи и съдружникът ѝ Мартин Димитров.

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