Пореден опит на певицата ЛиЛана да напусне ареста

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 64 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 64

Пореден опит на певицата Лиляна Деянова - ЛиЛана, да напусне ареста. Спецсъдът трябва да чуе днес заключението на съдебните медици за нейното здраве.

Във вторник лекарят, изготвил документа, не се яви и заседанието беше отложено. Магистратите искат да чуят мнението му дали условията в килията са подходящи за ЛиЛана.

Певицата е обвинена за източване на еврофондове. Заедно с нея пред Темида трябва да се изправи и съдружникът ѝ Мартин Димитров.