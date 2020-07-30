Опасни жеги ни очакват днес

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 57 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 57

Максималните температури в четвъртък ще се покачат до опасните 39 градуса. В цялата страна е обявено предупреждение заради горещините.

През целия ден времето ще е тихо, слънчево и горещо. В повечето райони градусите ще са в рамките на 34 – 39 градуса. На места могат дори да надхвърлят и 40 градуса.

Горещо ще е и по Черноморието. Най-високите температури там ще са до 33 градуса, а температурата на морската вода е около 27 градуса.

Прохлада ще има в планините, където ще духа и слаб до умерен вятър от север-северозапад.