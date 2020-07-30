Прекъсване водоподаването на с.Медвен

ВиК-Сливен преди 33 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на захранващ водопровод на 30.07.2020г.(четвъртък) до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването на с.Медвен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.