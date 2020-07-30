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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в село Медвен поради авария

30 юли 2020 09:16, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 20 минути, брой четения: 15
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на захранващ водопровод на 30.07.2020г. (четвъртък) до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването на село Медвен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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