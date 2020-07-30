Нарушено водоподаване в село Медвен поради авария

Сливен Медия преди 20 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на захранващ водопровод на 30.07.2020г. (четвъртък) до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването на село Медвен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.