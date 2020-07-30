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Полицейски служители ще подпомагат автомобилния поток по южното Черноморие, с цел облекчаване на задръстванията

30 юли 2020 09:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54
Пътни полицаи

Служители на сектор "Пътна полиция" ще подпомагат автомобилния поток по южното Черноморие от петък до неделя през активния сезон, с цел облекчаване на задръстванията, които се образуват през тези дни вследствие на големия автомобилен трафик. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Служителите ще са разпределени по две главни артерии - на север от Бургас в посока курорта "Слънчев бряг" и на юг към Созопол - Царево - Ахтопол. При необходимост ще се пренасочват и патрули на изхода и входа на Бургас.

Най-много задръствания в Бургас има в следобедните неделни дни, когато автомобилният трафик е насочен към изхода на морския град в посока автомагистрала "Тракия", посочиха от полицията.

Източник: БТА

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