Мишел Обама е боса, с къси панталони и бяла лятна риза, облегната удобно в меко кресло. Срещу нея седи съпругът й. Барак Обама е първият събеседник в новия й подкаст - усмихнат и отпуснат, сякаш интервюто не е предназначено за консумация от почти 300 милионa слушатели по цял свят, а ще остане между стените на семейния дом.

"Ако не познавате този глас, това е съпругът ми - Барак Обама" - вероятно това е най-необичайното въведение в разговор с бивш държавен глава.

Подкастът на бившата Първа дама на САЩ е специален проект на Spotify, който обещава "дълбоко потапяне сред любимите хора - семейство, приятели и колеги - по темата за отношенията в живота ни, които ни правят такива, каквито сме".

Продукцията е част от портфолиото на компанията на Обама "Higher Ground", създадена през май 2018 г. Двойката вече получи "Оскар" за създаването на документалния филм "American Factory". Бизнесът обаче стои на второ място, ако съдим по анонса на Барак Обама.

В анонса на първия епизод той представя съдържанието му като естествено продължение на общуването между двама съпрузи с почти 30-годишен брак.

"Мишел и аз прекарваме доста време заедно в последните няколко месеца и водим много хубави разговори - от спомените за ранните дни на връзката ни до случващото се по света в този момент. Този разговор включва всички теми, като този път са фокусирани около идеята за общността и нейното значение за нас, особено в контекста на настоящия момент от историята", пише президентът (2009-2017).

За Мишел Обама това е вторият голям личен проект след напускането на Белия дом. През ноември 2018 г. тя издаде книга за живота си "Becoming" (преведена на български език като "Моята история", изд. СофтПрес). Автобиографията на Първата дама счупи рекорда за най-много продадени бройки за 2018 г. само 15 дни след излизането по книжарниците.

Семейство Обама имат и продуцентски договор с Netflix за създаването на документални и игрални филми, с цел "култивирането и курирането на талантливи, вдъхновяващи и креативни гласове, които са способни да помогнат за разпространяването на повече емпатия и разбиране между хората".

През 2020 г. излязоха още два документални филма, чийто продуцент е Мишел Обама - "Crip Camp" (посветен на историята на летен лагер за тийнейджъри с увреждания, създаден край Уудсток) и "Becoming" по едноименната й книга. Предстои премиерата на sci-fi драмата "Exit West" с Риз Ахмед (познат от сериала "The Night Of"), отново ко-продуцирана от Higher Ground.

В списъка на проектите на семейство Обама е и ТВ-адаптация по книгата "Петият риск" на Майкъл Люис, която прави дисекция на някои от най-ярките примери за некомпетентност или злоупотреба с власт при назначенията в администрацията на Доналд Тръмп.

През юни 2019 беше обявена и ексклузивната им многогодишна сделка със Spotify - платформата влага много надежди в развитието на пазара на подкастите, а привличането на президентската двойка е ясен знак за амбициите в тази посока.

"Винаги сме вярвали в стойността на увлекателните разговори, които провокират размисъл. Те ни помагат да изградим връзки помежду си и да се отворим към нови идеи", казва Обама при обявяването на партньорството. Според анализи на PwC и IAB рекламните приходи за подкасти в Америка са стигнали до 479 млн. долара за 2018 г. Предварителните прогнози сочеха към потенциално удвояване на пазара до 2021.

Засега няма публични данни за условията на сътрудничеството между семейство Обама и Spotify. Платформата обяви, че първият сезон на подкаста има спонсори в лицето на Salesforce и Procter & Gamble, които ще рекламират брандовете си Dawn и Tide.